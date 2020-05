L'incubo era iniziato nella seconda metà di marzo e nelle scorse ore è finalmente finito.L'intero nucleo familiare di Giovinazzo, composto da 5 persone, ammalatosi di Coronavirus a partire dalla seconda metà di marzo,. L'annuncio è arrivato dal Sindaco di Giovinazzo,, il quale ha specificato che ad oggiIl padre era stato colui il quale aveva avuto i sintomi peggiori, finendo per essere ricoverato al. La lotta in terapia subintensiva e poi l'agognato ritorno a casa solo un paio di settimane fa. Lui e solo uno dei figli erano risultati negativi. Gli altri componenti erano rimasti a curarsi in un lungo, lunghissimo isolamento domiciliare.Infine la bella notizia: tutti hanno superato il virus e sono negativi.A Giovinazzo, al momento, non ci sono quindi persone residenti in loco che risultano ufficialmente infette da Covid 19.