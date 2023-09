Grandine e vento su Giovinazzo: piazza allagata, alberi abbattuti (FOTO e VIDEO)

9 foto Maltempo e grandine a Giovinazzo

Una violenta grandinata si è abbattuta questo pomeriggio, 24 settembre, su tutto il Nord Barese.A Giovinazzo si è video ) e sono stati abbattuti alberi sul lungomare Marina Italiana ed in viale De Gaetano, mentre si registrano danni a strutture esterne ai locali pubblici, sia a Levante, sia a Ponente, per le forti correnti nord-occidentali. Alberi spezzati anche in Villa Comunale, con un grosso ramo staccatosi da un pino e volato sui cavi dell'alta tensione. Chiuso il sottopasso di via Bitonto.Chicchi di grandi dimensioni hanno sfondato anche alcuni parabrezza di auto in transito tra Giovinazzo e Terlizzi, dove si è abbattuta una vera e propria tempesta di acqua, ghiaccio e vento ( qui l'articolo ).La perturbazione in atto insisterà su tutta l'area a nord del capoluogo sino alla serata di sabato 23 settembre, con fenomeni in attenuazione nella nottata. Aggiornamenti nel nostro consueto appuntamento della mezzanotte tra sabato e domenica.