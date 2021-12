Gran Concerto di Natale: stasera si replica nel V Municipio di Bari

Programma 23 dicembre

Ancora un Gran Concerto di Natale nel V Municipio. Dopo Santo Spirito ieri sera, dove si è esibita la Flarmonica Bitontina, quest'oggi, 23 dicembre, toccherà alla chiesa di San Nicola a Catino ospitare un evento inserito nel vasto cartelloneideato ed organizzato dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.Ad esibirsi questa volta sarà l, diretta dalla bravaun ensemble formato da ragazzi e ragazze di sicuro avvenire. Il programma è piuttosto articolato e spazia da grandi classici quali "Sul bel Danubio blu" di Strauss a musiche che hanno fatto la storia delle festività natalizie negli ultimi 30-40 anni e della musica leggera internazionale. Sintomo, anche questo, di grande versatilità dei musicisti in erba.A Catino si inizia alle 19.30 e si accede in chiesa secondo le regole anti-Covid che riguardano le funzioni religiose.Peter Martin: VeneziaLudolf Nielsen: BerceuseViolino solista: Michele MuggeoThe Coldplay: The ClocksJ Biber-M. Carey: All I want for Christmas is youAndrè Rieu: I will follow HimIrving Berlin: White ChristmasBoothe- Styne: Jingle bell Rock and Let i snowVoce: Asia AchilleJosè Feliciano: Feliz NavidadJohann Strauss: Sul bel Danubio blu