Giovinazzo tra le 15 mete da scoprire in Puglia secondo Vanity Fair

Il porticciolo, il torrione e la passeggiata di via Marina con la Cattedrale a fare capolino da ieri non sono più solo in una bella foto ricordo o in una cartolina, ma brillano con i loro colori più vivi nella foto di copertina diprestigiosa rivista di attualità, costume, moda e bellezza tra le più lette in Italia e nel mondo. Infatti, secondo il periodico che si occupa anche di viaggi,magari per passare qualche giorno di vacanza.Presentata come, la nostra città viene descritta come un piccolo gioiello in cui poter ammirare imperdibili ricchezze comeedificio romanico di cui si invita a notare gli innesti normanni e di influenza orientale oltre alla posizione strategica vicina al mare.A segnalare Giovinazzo sarebbe statablogger pugliese e presentatrice MTV, che, dopo anni di viaggi in giro per il mondo, si sta dedicando da qualche tempo a raccontare la propria terra tramite il progetto Resto in Puglia, con cui fa conoscere non solo le bellezze ma anche le attività vincenti del territorio. Un modo per poter incoraggiare chi vuole investire in ciò in cui crede senza varcare i confini regionali e nazionali.Il blu del mare ed il bianco della pietra di Giovinazzo inaugurano la gallery fotografica a corredo dell'articolo della rivista e sono seguite dalle immagini di altre splendide città che da Nord a Sud dello Stivale rappresentano un vanto per l'intera Penisola:Quindici luoghi di cui si parla meno rispetto ad altre località che da anni ormai rientrano nei circuiti più battuti, come Alberobello, Polignano, Gallipoli e Lecce, ma che contribuiscono in egual misura a fare della PugliaGiovinazzo è tra queste per la semplicità di vita e la bellezza del suo centro storico, come pochi nel circondario per storia e conservazione.