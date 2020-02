Giovinazzo tra i primi comuni pugliesi per la donazione degli organi

Giovinazzo è tra i primi sette Comuni in Puglia con. Il dato è stato reso noto durante una cerimonia organizzata, al Teatro Piccinni di Bari, dalal fine di promuovere la campagna di donazione degli organi.Alla presenza dell'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Giovinazzo,, e dell'impiegato dell'Ufficio Anagrafe,il Comune è stato premiato con una targa celebrativa per l'impegno profuso in questi anni.«Il progetto di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti della donazione degli organi parte su iniziativa dell'associazione locale dell'AIDO, associazione alla quale va riconosciuta tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per la promozione della cultura della donazione fatta in tutti questi anni a Giovinazzo - commenta l'assessore alle Politiche Sociali,-. Il progetto prese il via a marzo 2017 con l'adesione del Comune di Giovinazzo all'accordo con AIDO e Centro Regionale Trapianti che prevedeva la possibilità di far esprimere ai cittadini, all'Ufficio Anagrafe, la volontà sulla donazione degli organi al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità. Oggi siamo orgogliosi di constatare di aver contribuito a seminare questa cultura, un plauso va ai nostri concittadini».