Giovinazzo tra i comuni del barese con la maggior percentuale di doppie dosi

I giovinazzesi si continuano a vaccinare contro il Covid e sono tra le comunità più virtuose in questo senso dell'intera Area Metropolitana di Bari.A certificarlo è il dato pubblicato dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari, cristallizzato al 9 dicembre scorso. Su 17.646 ultradodicenni residenti a Giovinazzo,. Un dato che colloca la cittadina adriatica al secondo posto in questa speciale classifica, dietro solo a Putignano ed in compagnia solo di comuni molto più grandi, quali le vicine Bari e Bitonto e Monopoli.Nel dettaglio sono 34.936 le somministrazioni di quattro differenti sieri effettuati sulla popolazione residente, 1In questi giorni, con l'aumento dei contagi e con la conseguente progressione delle vaccinazioni per le dosi di richiamo, a Giovinazzo è tornato prepotentemente alla ribalta il tema del centro vaccinale di popolazione in loco, allestito dall'amministrazione comunale all'interno della palestra della. Un punto mai aperto al pubblico per volontà della ASL Bari, col sindaco Tommaso Depalma che aveva provato invano a battersi. Da più fronti, tuttavia, si segnala freddezza della componente amministrativa su un tema decisamente cruciale in questo periodo storico. Un'azione sinergica con le opposizioni potrebbe portare forse a risultati. Difficile per tanti anziani soli, per disabili e per molti lavoratori spostarsi in un'altra città nonostante un programma comunale di assistenza.Le prossime settimane ci diranno se l'epidemia da Covid-19 è sotto controllo oppure dovremo attenderci nuove chiusure. Intanto i giovinazzesi, pazientemente, si vaccinano contro il virus arrivato dalla Cina e taciuto dal governo di quel Paese troppo a lungo e sperano che la vita possa tornare a scorrere più serena dopo due anni di grande apprensione.