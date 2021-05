Giovinazzo respira: positivi al Covid ancora in calo

Dopo sei mesi trascorsi nella paura, Giovinazzo torna a rivedere la luce in fondo al tunnel.Diminuiscono ancora, infatti, gli attualmente positivi al Covid-19 sul territorio cittadino: col dato aggiornato dal Comune all'11 maggio sono infatti scesi amiglior dato dall'8 novembre del 2020.In totale, dall'inizio della pandemia, a Giovinazzo sono state contagiate dal Sars CoV2 1215 persone eLe vittime accertate sono state, con 7 decessi registrati nel 2020 (uno durante la prima ondata e sei in autunno) e 9 tra febbraio ed aprile 2021, periodo più duro per la comunità locale. Il più anziano tra i deceduti aveva 91 anni ed il più giovane 57.La fascia di età in cui si registra il maggior numero di contagiati è quella compresa tra i 50 ed i 59 anni, ormai prossima ad approcciarsi alla campagna vaccinale. A Giovinazzo sono state 227 le persone infettatesi in quella forbice anagrafica, mentre 204 sono coloro i quali hanno tra i 40 ed i 49 anni.Dal 2 maggio non si sono più verificati contagi tra gli ultraottantenni, in virtù anche di una campagna vaccinale che nel loro caso volge al termine, mentre sono stati appena 3 tra gli over 70.