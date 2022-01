Giovinazzo respira: netta flessione dei positivi al Covid

LA SITUAZIONE ATTUALE

IL DETTAGLIO

IL RIEPILOGO DA INIZIO EMERGENZA

Finalmente buone notizie sul fronte dell'epidemia da Covid-19 a Giovinazzo, peraltro in linea con l'andamento a livello regionale che attesta una frenata dei contagi.Il virus circola eccome, ma i positivi sono scesi da 480 a 365, dato cristallizzato alla giornata del 26 gennaio scorso. Netto dunque il calo, soprattutto dopo il 15 gennaio. Un nuovo aumento del numero dei contagiati si era avuto tra il 24 ed il 25 gennaio, ma poi i numeri erano nuovamente scesi.Non si registrano attualmente giovinazzesi tra i 62 pazienti che occupano un posto in terapia intensiva, mentre vi sarebbe attualmente una sola ospedalizzazione. Preponderante ormai la variante Omicron, con sintomi più leggeri ma maggiore rapidità di diffusione.C'è però un dato che fotografa al meglio la situazione attuale: dal 19 al 26 gennaio si sono infettati 183 abitanti e 308 invece sono stati coloro i quali si sono negativizzati.Da inizio pandemia sono dunque 2530 i residenti che hanno contratto il Sars CoV2 e 2148 persone sono guarite. 17 sono state purtroppo le vittime accertate per conseguenze dirette o indirette del Covid-19: il più anziano aveva 91 anni ed il più giovane 57 anni. Non si registrano morti da metà maggio 2021.Dal 19 al 26 gennaio sono stati 16 i contagi nella fascia d'età tra 0 e 9 anni, 27 tra i 10 ed i 19 anni e 24 tra i ventenni, mentre nella forbice tra i 30 ed i 39 anni sono state registrate 26 nuove infezioni. I più colpiti in quella settimana a Giovinazzo sono stati però i quarantenni, con ben 38 casi, invece tra i cinquantenni ne sono stati ufficializzati altri 29.I contagi tra gli over 60 sono scesi ad 11 in una settimana, mentre tra gli ultrasettantenni ce ne sono stati 9. Quanto alla fascia d'età tra gli 80 e gli 89 anni si registrano altri 3 nuovi positivi, nessuno fortunatamente tra anziani che hanno superato i 90 anni.0-9 anni: 146 casi10-19 anni: 269 casi20-29 anni: 359 casi30-39 anni: 364 casi40-49 anni: 402 casi50-59 anni: 390 casi60-69 anni: 271 casi70-79 anni: 197 casi80-89 anni: 99 casiover 90: 33 casi