Campioni di ballo, per la 5ª edizione a Giovinazzo Garrison Rochelle e Raffaele Paganini

Ballo, moda e musica dal vivo. Questo e molto altro alla quinta edizione diche si terrà domenica 7 agosto, dalle ore 20,30 a Giovinazzo in piazza Vittorio Emanuele II.Torna l'evento, organizzato dall'associazionecon la partnership dell'ANMB - Associazione Nazionale Maestri di Ballo, condotto anche quest'anno dalla simpatia del noto coreografo statunitensee l'eleganza della pluri-campionessa di danze latino americane Nancy Berti, che accompagneranno il pubblico in questo appuntamento imperdibile dell'Estate Giovinazzese.«Riconfermiamo il "Red Carpet" – assicura il maestro, vicepresidente Dance Team Giovinazzo – che precederà la serata e sul quale sfileranno gli illustri testimonial del mondo della danza e dello spettacolo che saranno accolti e intervistati da Giusy Pisani e Giangaetano Tortora. Una serata in cui al centro di tutto ci saranno il ballo e i suoi protagonisti: le loro voci, le loro passioni, i loro racconti».Tantissimi talenti sul palco e molti ospiti come l'etoileValerio Moro, i vocalist "I Mezzotono" ed il danzatore aereo Danilo Amoruso.Una serata da non perdere, accompagnata dalla musica dal vivo della Grande Orchestra Italiana e da un défilé alta moda a cura di "Via Della Spiga - Milano".