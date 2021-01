Giovinazzo piange la settima vittima per Covid-19

Un'altra amarissima notizia per la comunità giovinazzese in lotta con la pandemia da Covid-19.Nelle scorse ore è stato confermatoresidente sul territorio cittadino, dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Ancora dolore, dunque, acuto, intenso, per chi non ce l'ha fatta. Si tratta della prima vittima di questo 2021.Il dato di Giovinazzo, aggiornato dal Comune agli inizi di questa settimana, racconta di, con 457 persone che hanno contratto il virus eda inizio pandemia.