Giovinazzo incanta Paola Marella

La bellezza di Giovinazzo ha colpito. La conduttrice televisiva, nota al grande pubblico per programmi come "Cerco casa disperatamente" o l'ultimo "Un sogno in affitto", in programmazione sulla piattaforma Sky, ha pubblicato sul proprio profilo social una meravigliosa recensione nei confronti di Giovinazzo (qui il link ) .«Forse non tutti sanno che… Giovinazzo - scrive Marella -, cittadina non lontano da Bari, vanta un borgo medievale con un bellissimo porticciolo e un meraviglioso lungomare fortificato! Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato tra le sue viuzze e gli stretti vicoli, tra piazzette e palazzi in stile barocco, la splendida cattedrale e il maestoso Palazzo Ducale con l'ampia corte e la magnifica balconata prospiciente il mare!».La conduttrice, che ha arricchito il post con alcuni scatti che ritraggono gli scorci più famosi della nostra cittadina (tra cui l'immancabile porticciolo e alcuni vicoli del certo storico) non ha dimenticato nemmeno le bellezze archeologiche: «E se siete in zona - ha concluso -, non perdetevi il Dolmen di San Silvestro (immerso in un bosco di ulivi e di carrubi) uno dei monumenti funerari più rappresentativi e meglio conservati del genere risalente all'età del bronzo, circa 3500 anni fa!».Una nuovo spot per Giovinazzo, la perla adriatica che tenta di rialzarsi dopo il Covid e che per i mesi estivi ha visto un aumento delle prenotazioni nelle nostre strutture ricettive, molte dalla stessa Italia.