Paola Marella, la sua eleganza e quel ricordo di Giovinazzo

Il garbo, l'eleganza, la conoscenza della storia e dell'arte non sono qualità che si comprano tanto al chilo. Per questoarchitetto e conduttrice televisiva, resterà nel cuore di molti italiani.Se ne è andata sabato scorso a 61 anni, quasi di nascosto, con uno stile che ne ha contraddistinto la vita e che la differenziava da molte sbiadite imitazioni che girano in rete.nel 2021 - come ha ricordato la vicepresidente della Touring Juvenatium, Florinda Bavaro - era stata a Giovinazzo. Ed è rimasta folgorata dalla bellezza di vicoli e piazze che trasudano storia, da quella penisola adagiata sul basso Adriatico divenuta ormai set cinematografico naturale in molte occasioni.La conduttrice di format di successo comedi Real Time e soprattutto dell'ultimosu Sky, il 13 giugno 2021 scriveva così sulla pagine-blog: «Forse non tutti sanno che… Giovinazzo, cittadina non lontano da Bari, vanta un borgo medievale con un bellissimo porticciolo e un meraviglioso lungomare fortificato! Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato tra le sue viuzze e gli stretti vicoli, tra piazzette e palazzi in stile barocco, la splendida cattedrale e il maestoso Palazzo Ducale con l'ampia corte e la magnifica balconata prospiciente il mare! E se siete in zona, non perdetevi il Dolmen di San Silvestro - immerso in un bosco di ulivi e di carrubi -uno dei monumenti funerari più rappresentativi e meglio conservati del genere risalente all'età del bronzo, circa 3500 anni fa!».In poche righe, questa gentil donna, aveva fotografato il bello che Giovinazzo racchiude, ciò che spesso tantissimi giovinazzesi ignorano pur vivendoci da sempre. A lei va il saluto commosso di una comunità lieta di averla ospitata, col rammarico di non poter più incontrare quei suoi occhi grandi e quel suo stile inconfondibile a passeggio tra strade e corti.