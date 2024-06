Giovinazzo in festa per la Madonna delle Grazie: oggi la processione

Powered by

Giovinazzo festeggerà quest'oggi, sabato 8 giugno, Maria SS delle Grazie. Si tratta di una delle solennità più sentite in città. Sin dal mattino sono previste celebrazioni liturgiche, ma il clou sarà la messa vespertina seguita dalla processione esterna.La giornata si aprirà alle ore 9.00 con il giro per Giovinazzo della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese", seguito alle ore 10.00 dalla santa messa in Concattedrale. Poi, alle 18.30, la solenne messa vespertina officiata da padre Francesco Depalo sarà il prologo alla processione dell'effigie che inizierà poco dopo le 19.30, alla presenza del clero e dell'intero Comitato Festa Madonna delle Grazie.Questo l'itinerario:. Accompagnamento musicale della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese" e della Filarmonica Bitontina.