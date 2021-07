Giovinazzo in festa per il Sacro Cuore di Gesù

IL PROGRAMMA ODIERNO

Giovinazzo è questa domenica, 4 luglio, in festa per la solennità del. Festeggiamenti organizzati dall'omonima associazione guidata dal presidente John Rutigliano in accordo con il padre spirituale, don Massimiliano Fasciano.Nella Parrocchia Sant'Agostino sarà celebrata la prima messa alle ore 8.30 ed alle 9.00 vi sarà il giro per le vie della città della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese".Poi alle 10.30 la celebrazione eucaristica solenne presieduta da don Massimiliano Fasciano, a cui parteciperanno i membri dell'Associazione maschile Sacro Cuore di Gesù e dell'Apostolato di Preghiera. Durante la messa vi sarà anche la benedizione dei nuovi scapolari.Al pomeriggio seconda parte della festa. Alle 19.00 vi sarà il passaggio per le vie centrali del Concerto Bandistico "Città di Giovinazzo" che col suo suono allegro riporterà Giovinazzo ad una dimensione di "ritrovata normalità" che mancava da tempo.Poi, alle 19.30, Santa Messa in piazza Sant'Agostino, all'aperto per consentire un maggior numero di presenze. Possibile, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, che la statua del Sacro Cuore di Gesù sia esposta durante la liturgia. Al termine della celebrazione è previsto il canto del "Te Deum". La parte musicale sarà curata sempre dal Concerto Bandistico "Città di Giovinazzo".In tarda serata, alle 23.30, chiusura con i fuochi d'artificio in località Trincea, visibili dal Lungomare di Ponente, curati dalla Cav. Senatore, azienda di Cava de' Tirreni.