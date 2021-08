Giovinazzo ha di nuovo paura. Salgono ancora i contagi

Sale ancora il numero dei contagiati da Sars CoV2 e sue varianti a Giovinazzo.I dati sono stati forniti nelle scorse ore dal Comune e sono cristallizzati al 1° agosto. Attualmente sono quindis sul territorio cittadino. Al 21 luglio erano 6 ed il 26 ne sono stati registrati 7.Una crescita costante, innescata per lo più in contesti familiari, di ritorno da vacanze all'estero o in ambito lavorativo. Non c'è stata la temuta fiammata dopo i festeggiamenti per la nazionale di calcio, ma vi sono stati altri focolai interni a nuclei di conviventi.Da inizio pandemia sonoi giovinazzesi che si sono ammalati, mentre 1215 sono i guariti ele vittime, 7 decedute nel 2020 e 10 nel 2021. Il più anziano aveva 91 anni ed il più giovane 57 anni.