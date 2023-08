Giovinazzo Estate, tutti gli eventi del 5 agosto

L'intenso programma di Giovinazzo Estate subisce da questa sera, 5 agosto, una impennata. Il sabato proporrà infatti eventi sin dal pomeriggio e ben oltre la mezzanotte. Salvo, ovviamente, meteo avverso.Noi ve li ricordiamo tutti per orientarvi e non perdere nulla.Raduno nei pressi della Velostazione di piazzetta Stallone - ore 17.00XXX Cicloturistica "Pedalando per i Casali nell'agro giovinazzese"a cura di Touring JuvenatiumPiazza Vittorio Emanuele II - ore 21.00"Ballando con le stelle...live in Giovinazzo" - ospite Anna Tatangeloa cura di ASD Cuban Club BariCripta Concattedrale di Santa Maria Assunta - 19.30 - 21.30"Passato e presente"mostra fotografica di Vincenzo e Dino Mottolaa cura di Dino MottolaSala San Felice - dalle 18.00 alle 22.00Mostra statica di una scenografia monumentalea cura degli Amici del Presepio di Giovinazzo