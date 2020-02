Giovinazzo è da cartolina negli scatti di Luigi Eletto

14 foto Tra bianco e nero e colori: Giovinazzo perla dell'Adriatico

Lo abbiamo scritto tante volte e vogliamo ripeterci:se vista con gli occhi di chi viene da fuori. Lo è per la sua storia, l'arte che custodisce, per la sua gente. Lo è oltre i dissidi politici, oltre i contrasti di una comunità sempre e comunque viva.Questa volta abbiamo pensato di farvi un piccolo grande regalo, proponendovi gli scatti di un fotografo non professionista, 58enne barese, innamorato degli scorci del porticciolo e del borgo antico, sospeso nel tempo e che trasuda storia. Quando ci abbiamo parlato, ci ha detto soltanto che non era affatto geloso dei suoi scatti e che, anzi, a lui piace tanto che si parli della nostra terra, intesa come Città Metropolitana di Bari, tutta bella, da vivere, da mangiare, da studiare, da annusare.Le foto sono in bianco e nero ed a colori, diurne o serali, ma non cambia poi molto nellache trasmettono, capaci di proporre frammenti di quotidiana bellezza a cui dovremmo smetterla di abituarci, meritandoci di vivere in un posto così.A voi che ci seguite con attenzione, il piacere di una sosta, magari nel cuore di una giornata densa di impegni, e di fermarvi a guardare foto che parlano al cuore di chi ama Giovinazzo.