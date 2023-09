Giovinazzo celebra la Giornata del Ciclamino contro la sclerodermia

Lo sloganè abbinato alla campagna di sensibilizzazione sociale 2023 dellapresente da trent'anni a carattere nazionale, con sede a Milano.Da tanti anni, precisamente dal 2010 sul nostro territorio ilripropone la suddetta iniziativa e anche quest'anno a Giovinazzo l'appuntamento si rinnoverà grazie all'impegno dei volontari guidati dalla referente Santa Gala.L'iniziativa si svolgerà nella nostra cittadina domenica 24 settembre, sotto il porticato del comune in piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con orario continuato, fino a quando saranno disponibili le piante di ciclamino. In quest' occasione in cui far fiorire la solidarietà si potrà, infatti, versare un contributo e ritirare una pianta di ciclamino, fiore simbolo del Gils-Lotta alla Sclerodermia e aiutare la ricerca medico-scientifica.Il termine " sclerodermia " significa pelle dura. Si tratta di una malattia sistemica che colpisce i piccoli vasi arteriosi e organi interni importanti quali cuore, polmone, esofago, intestino e rene. Le caratteristiche salienti sono la fibrosi, il danno endoteliale e l'eccessiva attività del sistema immunitario. La malattia, rara e poco conosciuta, predilige in modo particolare le donne. La sclerosi sistemica può essere una malattia molto invalidante e a prognosi infausta. La ricerca medica sempre attiva e costante ha scoperto le armi valide per combattere le complicanze più terribili della malattia e consentire una buona qualità di vita a chi ne soffre. Grazie alla possibilità di diagnosticare la malattia in fase precoce, la qualità di vita dei pazienti e la loro aspettativa di vita è giunta alla consapevolezza che oggi la malattia si può curare. Molto utile è la diagnosi precoce e il campanello d'allarme per il riconoscimento della malattia della Sclerodermia- Sclerosi Sistemica è definito il fenomeno di Raynaud, che si manifesta con il cambiamento di colore delle mani quando la persona è esposta al freddo. Per avere maggiori informazioni si può chiamare il numero verde del Gils 800 08 02 66. Il simbolo della campagna di raccolta fondi, oltre che di sensibilizzazione sociale, è il fiore del ciclamino che è molto resistente alle temperature fredde. La giornata del ciclamino contro la sclerodermia è un'occasione importante per la raccolta fondi utili alla promozione della ricerca scientifica. Rendere concreta una buona azione nel segno della solidarietà fa bene a noi stessi oltre che alla comunità tutta.