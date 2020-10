Un ciclamino per la lotta alla Sclerodermia

La solidarietà e la sensibilizzazione della popolazione su temi socialmente rilevanti non possono e non devono fermarsi, anche se stiamo vivendo un momento delicato a causa del Covid19.La modalità di proporre una campagna di raccolta fondi può essere modificata nella sua organizzazione perché non si può fare assembramento in uno spazio pubblico, ma ugualmente la campagna deve raggiungere il cuore delle persone, la loro sensibilità.Ecco che per tutto il mese di ottobre, l'associazionesi presenta su tutto il territorio nazionale e anche a Giovinazzo per tornare a parlare di prevenzione e di diagnosi precoce di una malattia insidiosa.I volontari di Giovinazzo e la referente per il territorio,non potranno incontrare le persone nelle piazze, come è accaduto sino allo scorso anno, ma contattandoli al n. di telefonosaranno ben lieti di consegnare a domicilio le splendidesimbolo di questa associazione ed in particolare di questa campagna di sensibilizzazione.La Sclerodermia può essere diagnosticata anche prima che si manifestino sintomi importanti. È una malattia rara ma non rarissima, ancora poco conosciuta, che predilige soprattutto le donne, soprattutto fra i trenta e i cinquant'anni. È definita sclerosi sistemica e può essere una malattia altamente invalidante. La ricerca scientifica ha individuato un campanello d'allarme che precede di mesi o di anni l'insorgenza delle altre manifestazioni della Sclerosi Sistemica. Si tratta del, cioè il tipico cambiamento di colore delle mani quando il soggetto è esposto al freddo. Il termine Sclerodermia, che significa "pelle dura", è una malattia sistemica che colpisce i piccoli vasi arteriosi e organi interni importanti quali cuore, polmone, esofago intestino, rene.Grazie a questa iniziativa a carattere solidale e sociale promossa dall'associazione alla Gils, con un piccolo contributo si potrà acquistare una piantina di ciclamino, fiore resistente al freddo divenuto simbolo di questa campagna di sensibilizzazione per aiutare la ricerca. La Gils anche quest'anno tende la mano al territorio per ampliare l'informazione su questa malattia perché a gran voce afferma che" .Il ricavato dalla vendita delle piantine di ciclamino sarà devoluto al GILS-Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia (Numero Verde 800080266- email: gils@sclerodermia.net -sito web: www.sclerodermia.net ).L'invito è a sostenere la ricerca e la vita donando un fiore: il ciclamino.