Giovinazzo accoglie la nuova danza europea

Giovinazzo sta ospitando in questi giorni la prima collaborazione tra due realtà artistiche d'eccellenza:appena riconfermata come Centro Nazionale di Produzione della Danza (uno dei soli quattro in tutta Italia), e la compagniaLa nuova produzionefrutto della collaborazione tra le coreografe Anja Kozik ed Elisa Barucchieri, prende vita proprio qui, a partire da questa residenza condivisa, simbolo di un'Europa che dialoga, crea e si eleva attraverso l'arte.Per ResExtensa è il primo lavoro con il nuovo riconoscimento ministeriale, e per noi è motivo di grande gioia che avvenga proprio a Giovinazzo, in una collaborazione che dura da oltre vent'anni, segnata da fiducia, visione condivisa e tanta bellezza.«Grazie a ResExtensa per continuare a scegliere la nostra città come casa creativa. Bentornati, e buon lavoro a tutti gli artisti!», è il commento da Palazzo di Città.