Giornata Nazionale per lo Spettacolo all'Odeion di Giovinazzo

Domenica 24 ottobre l'Odeion di Giovinazzo celebra la primaL'ingresso sarà gratuito per onorare al meglio questo evento con un momento di condivisione con il pubblico: accesso dalle 19,30 ed apertura sipario alle 20,00.Un'iniziativa a cura dellache dopo aver dato il via alla programmazione di "Mi Nutro di Cultura" con l'Associazione Italiana Celiachia, festeggerà insieme al pubblico questa giornata con un ricco e variegato spettacolo musicale in cui non mancheranno momenti di poesia, di recitazione e tante altre sorprese.Sul palco una formazione di giovani talenti del territorio, composta dai giovinazzesi Pasqualino Beltempo alla voce e Gabriele Mastropasqua al sax, dal coratino Massimo Picca alla chitarra, dal barese Donato Cellaro al piano, dal modugnese Dario Bellino al basso e dal tranese Marcello Spallucci alla batteria.«Sarà una serata tutta da scoprire – ha dichiarato Mastropasqua - in cui interverranno numerosi ospiti a sorpresa. Spazieremo dai musical più noti agli intramontabili versi di Shakespeare, sempre a ritmo di musica. Sarà un momento indimenticabile di condivisione da celebrare insieme all'Odeion che tutti noi, artisti e pubblico, meritiamo dopo questo brutto periodo».Laha subito aderito alla prima Giornata Nazionale per lo Spettacolo, facendosi trovare pronta per questo importante appuntamento nel pieno rispetto della normativa anti-covid: «L'ingresso libero – osserva la presidente– è proprio un modo per incoraggiare la partecipazione di pubblico, ed in particolare dei giovani e dei nostri sostenitori, affinché si riprendano gli spazi che ci sono tanto mancati in questi lunghi mesi di chiusura».