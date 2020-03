Giornata Diocesana di Digiuno e Preghiera, oggi la Recita del Vespro

Continuano gli appuntamenti in streaming che lasta assicurando per sostenere i credenti delle quattro città costretti a rimanere a casa a causa dell'emergenza sanitaria in atto.Nel pomeriggio di oggi, alle ore 18.30, in occasione dellasarà trasmessa laSi potrà seguire la diretta sul sito www.diocesimolfetta.it , sulla pagina Facebook dedicata e sul canale YouTube Diocesi Molfetta.La settimana si concluderà poi con un ultimo appuntamento inserito nel palinsesto diocesano: la Recita del Rosario alle ore 21.00 di questo giovedì 19 marzo. Il momento di preghiera sarà trasmesso anche da TV2000.