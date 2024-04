Un'aula studio dedicata a Giuseppe D'Attolico a due anni dalla scomparsa

Non si può dimenticare, non vogliamo dimenticare il caroche, prematuramente, ha lasciato la vita terrena il 5 aprile del 2022. La sua bontà d'animo e il suo essere sensibile, collaborativo e solidale saranno elementi sempre presenti nel cuore della famiglia, dei genitori Tina e Francesco, della sorella Mariapia, di tutti gli amici.Tanti ne aveva a Roma, nel gruppo dei suoi colleghi di studio dellgruppo giovanile di Fratelli d'Italia. A Giovinazzo nella Parrocchia San Giuseppe, la famiglia e gli amici si sono riuniti in preghiera in una messa che ha ricordato il giovane Giuseppe, scomparso a soli 21 anni. Nella capitale, come lo scorso anno, gli amici e i colleghi universitari hanno organizzato momenti di incontro ricchi di emozione per ricordare il loro indimenticabile carissimo amico Giuseppe D'Attolico.Nella mattinata del 5 aprile scorso gli è stata intitolata un'aula studio nella sede dell'Università che Giuseppe frequentava con grande interesse e passione, grazie al concreto impegno didei suoi più cari amici di corso, con il valido e concreto supporto della Magnifica Rettrice Antonella Polimeni, dei docenti universitari della facoltà di Scienze Politiche e Sociologia. Alla cerimonia, carica di emozione, hanno preso parte le più alte cariche universitarie oltre che Fabio Roscani Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale, Deputato di Fratelli D'Italia.Il gruppo politico giovanile di Gioventù Nazionale Palocco, nel quale era fattivamente impegnato, nella stessa giornata si è incontrato per una riqualificazione dellaseguendo uno sloganche sottolinea l'impegno infaticabile del compianto giovane, militante concreto e uomo d'azione.Dopo questa iniziativa di cura e attenzione verso l'ambiente, tutto il gruppo dei militanti del partito, molti dei quali sono stati a Giovinazzo due anni fa per rendergli l'ultimo affettuoso saluto, si sono riuniti e abbracciati per mostrare uno striscione dedicatogli.Giuseppe D'Attolico resterà nel cuore perché ha dato dimostrazione dell'impronta positiva, rispettosa e corretta lasciata dal suo cammino in questa società, nonostante la sua giovane età.