Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica

è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana.Dopo una settimana di accordi taciti, nomi bruciati e tradimenti presunti, i grandi elettori hanno scelto per una riconferma al Quirinale del Capo dello Stato uscente. Tutto cambia per non cambiare nulla. Al Colle risale colui il quale aveva più volte declinato l'invito a restarci, ma che ha mostrato ancora una volta il suo senso di responsabilità verso il Paese in una fase storica assai difficile. Mario Draghi continuerà a guidare l'Esecutivo.Mattarella, dopo lo spoglio iniziato alle 19.43 di questa sera, 29 gennaio 2022, è stato eletto superando i 505 voti necessari dopo la quarta chiamata.Secondo molti costituzionalisti non si è trattato di una brutta fase dell'attività parlamentare, mentre la grande ammalata di questo momento appare la politica tout court, con i vari schieramenti che hanno a lungo giocato a rimpiattino, senza riuscire a condividere un nome.Le settimane che seguiranno saranno molto delicate per gli equilibri nella maggioranza di Governo, composta da tutti i partiti che siedono in Parlamento esclusa Fratelli d'Italia, partito che per il Colle aveva invece indicato nella votazione conclusiva l'ex magistrato Carlo Nordio.Mattarella è il tredicesimo Presidente della Repubblica.