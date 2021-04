Galizia su finanziamenti agevolati a cooperative: «Tasso di interessi pari a zero»

A partire dal 23 aprile 2021 potranno essere presentate le domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore della nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, il decreto direttoriale con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha definito gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Mise e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell'intervento.«Le imprese cooperative rivestono un ruolo importante nei nostri assetti economici – dichiara la deputata– contribuendo allo sviluppo economico, sostenendo la crescita occupazionale e favorendo una più equilibrata redistribuzione della ricchezza. Per queste motivazioni, è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. Parliamo – prosegue la deputata pugliese – di un'importante misura, che si affianca all'intervento noto comeprevedendo la concessione di un finanziamento agevolato, di durante non inferiore a 3 anni e non superiore a 10, a favore delle cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale, nella quali le società finanziarie, partecipate dal Mise, hanno assunto delle partecipazioni. Rispetto alla versione precedente – spiega Francesca Galizia – che prevedeva un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, il nuovo regime di aiutoInoltre, viene fissato il limite a cinque volte il valore della partecipazione e l'importo massimo a due milioni di euro. Le misure di sostegno economico alle imprese ci sono e sono state pensate per non lasciarne nessuna indietro. Diventa ora fondamentale saperle cogliere in modo efficiente ed efficace», conclude la deputata 5 Stelle.