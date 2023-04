Gabriella Genisi a Giovinazzo

Di tempo ne è passato da quandoha pubblicato nel 2010 "La circonferenza delle arance", il suo primo romanzo che presentò la splendida creatura da lei inventata: il commissario Lolita Lobosco divenuta negli ultimi anni una vera e propria star del piccolo schermo vista la fortunata e acclamata serie tv, trasmessa su Rai Uno.Il risultato è stato più che positivo, gli ascolti molto alti e il gradimento del pubblico sempre più numeroso sia nella prima che nella seconda serie andata in onda nel mese scorso hanno creato un vero e proprio fermento attorno al personaggio Lolita. In questo tempo, la lunga serie di romanzi dal tema poliziesco ha avuto un successo editoriale sempre in crescendo, tanto che la scrittrice originaria di Mola di Bari è tra i giallisti più famosi in Italia.Di questa carriera oltre che della meritata notorietà, vista la sua creatività narrativa, dei suoi romanzi e della sua creatura Lolita, la scrittrice Genisi parlerà anche a Giovinazzo. Nella nostra cittadina Gabriella Genisi, eccellenza tutta pugliese, sarà ospite di un incontro promosso dalla città di Giovinazzo per la presentazione del suo ultimo libro di grande successo dal titoloL'iniziativa rientra nel programma delle iniziative di "Giovinazzo Borgo in fiore". La presentazione di quest' ultimo successo narrativo della nota scrittrice si svolgerà domenica 2 aprile, alle ore 19.00, nella suggestiva cornice creata dalla Creperia-Cinereo Lembo che darà ospitalità all'incontro pur non effettuando servizio al pubblico di domenica sera. Si tratta della prima storica attività di ristorazione creata nel cuore del centro storico di Giovinazzo da una persona speciale qual è stata Tony Duri, caro nei ricordi di molti giovinazzesi. In questo incontro la scrittrice dialogherà con la nota giornalista Antonella Gaeta co-sceneggiatrice con Pippo Mezzapesa dei suoi fortunati lavori cinematografici.Lo chef Maurizio Duri, titolare dell'attività, saprà conquistare il pubblico con una degustazione in onore delle gradite ospiti e del successo tutto barese che sta spopolando sul territorio nazionale grazie al commissario di polizia Lolita Lobosco. Come è nata la fiction? I romanzi hanno suscitato un'attenzione speciale a carattere nazionale e tra i lettori appassionati di questa serie di racconti c'è stato il noto attore Luca Zingaretti che ha contattato la scrittrice per esprimere il suo positivo parere sui romanzi e la sua intenzione di farli diventare film. Poi un incontro a Roma con Zingaretti e sua moglie Luisa Ranieri, diventata la protagonista della fiction.Da lì nacque un accordo concreto con la scrittrice e Luca Zingaretti il quale successivamente incontrò il produttore Angelo Barbagallo per mettere su la prima serie ambientata a Bari. Dopo questo primo successo di ascolti nacque la seconda serie. È questo un momento molto intenso di appuntamenti per Gabriella Genisi, che dalla prima serie tv è stata invitata a raccontare le sue storie nei festival dedicati ai romanzi gialli e polizieschi oltre che in svariati incontri di presentazione su e giù per l'Italia. La presentazione che si terrà a Giovinazzo sarà un evento caro agli estimatori sia dei romanzi che della fiction. L'organizzazione dell'iniziativa informa che non si possono effettuare prenotazioni, l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.