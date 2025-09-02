Gabriella Genisi con Sollecito e Piscitelli. <span>Foto Marzia Morva</span>
Gabriella Genisi con Sollecito e Piscitelli. Foto Marzia Morva
Eventi e cultura

Gabriella Genisi a Giovinazzo per le nuove indagini di Lolita Lobosco

In piazzale Aeronautica Militare la presentazione del nuovo libro "Una questione di soldi"

Giovinazzo - martedì 2 settembre 2025
Arriva una nuova indagine investigativa per il vicequestore Lolita Lobosco, personaggio splendido nato dalla penna della scrittrice pugliese Gabriella Genisi e protagonista della fortunata fiction di Rai Uno "Le indagini di Lolita Lobosco".

Il nuovo libro dell'autrice, eccellenza tutta pugliese nell'ambito dei noir e dei gialli, dal titolo "Una questione di soldi", edito da Sonzogno, sarà protagonista dell'incontro di presentazione "Lolita Lobosco dalla carta (…dalla penna) allo schermo", che si terrà mercoledì 3 settembre a Giovinazzo presso il Piazzale Aeronautica alle ore 19.30. L'iniziativa è inclusa nel cartellone degli eventi Giovinazzo Estate 2025 patrocinato dal Comune di Giovinazzo.

All'incontro interverranno il sindaco Michele Sollecito, l'Assessore alla Cultura e al Turismo Cristina Piscitelli e la scrittrice Gabriella Genisi. Il viaggio all'interno del libro, alla scoperta di particolari e interessanti spunti su cui riflettere, sarà curato da Mariella Leone avvocato civilista e componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, già consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Nel corso della presentazione saranno inserite letture recitate di brani tratti dal libro a cura dell' attrice di teatro Mariangela Di Capua. L'incontro prevederà, inoltre, l'intervento dell'avvocato Francesco Mastro che porrà l'accento sul valore della Legalità.

L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la cartolibreria Mary Poppins. Il libro "Una questione di soldi" darà la possibilità alla moderatrice Mariella Leone di coordinare la conversazione con l'autrice Gabriella Genisi stimolando un interessante dialogo utile al pubblico per comprendere alcuni tra i passaggi salienti relativi ai temi trattati nel libro. Ci sarà molto da scoprire e su cui condurre l'incontro che merita di essere seguito. L'invito è rivolto alla cittadinanza e agli appassionati di noir che, seguendo l'iniziativa, potranno viaggiare all'interno del libro, il cui racconto tra qualche tempo vivrà un'interessante trasposizione televisiva in un nuovo episodio della fortunata fiction- serie tv, trasmessa in prima serata da Rai Uno " Le indagini di Lolita Lobosco" girata a Bari e nel territorio limitrofo.

  • Gabriella Genisi
La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché
2 settembre 2025 La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché
Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi
2 settembre 2025 Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi
Altri contenuti a tema
Gabriella Genisi a Giovinazzo Gabriella Genisi a Giovinazzo La nota scrittrice presenterà il suo "Lo scammaro avvelenato ed altre ricette"
Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro
1 settembre 2025 Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro
Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo
1 settembre 2025 Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo
"Giovinazzo Estate 2025 ", tutti gli eventi di settembre
1 settembre 2025 "Giovinazzo Estate 2025", tutti gli eventi di settembre
"Giovinazzo Estate 2025 ", tutti gli appuntamenti dell'ultima domenica di agosto
31 agosto 2025 "Giovinazzo Estate 2025", tutti gli appuntamenti dell'ultima domenica di agosto
Agostino Picicco protagonista a "Libri nel Borgo Antico "
31 agosto 2025 Agostino Picicco protagonista a "Libri nel Borgo Antico"
Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto
31 agosto 2025 Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto
"In spem peregrinantes ", così Dino Mottola racconta la Festa Patronale di Giovinazzo
30 agosto 2025 "In spem peregrinantes", così Dino Mottola racconta la Festa Patronale di Giovinazzo
Addio a Dino Aniello, il Custode del Defender Giovinazzo C5
30 agosto 2025 Addio a Dino Aniello, il Custode del Defender Giovinazzo C5
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.