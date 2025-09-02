Gabriella Genisi a Giovinazzo per le nuove indagini di Lolita Lobosco

Arriva una nuova indagine investigativa per il vicequestore Lolita Lobosco, personaggio splendido nato dalla penna della scrittrice pugliesee protagonista della fortunata fiction di Rai UnoIl nuovo libro dell'autrice, eccellenza tutta pugliese nell'ambito dei noir e dei gialli, dal titoloedito da Sonzogno, sarà protagonista dell'incontro di presentazione, che si terrà mercoledì 3 settembre a Giovinazzo presso il Piazzale Aeronautica alle ore 19.30. L'iniziativa è inclusa nel cartellone degli eventi Giovinazzo Estate 2025 patrocinato dal Comune di Giovinazzo.All'incontro interverranno il sindaco Michele Sollecito, l'Assessore alla Cultura e al Turismo Cristina Piscitelli e la scrittrice Gabriella Genisi. Il viaggio all'interno del libro, alla scoperta di particolari e interessanti spunti su cui riflettere, sarà curato da Mariella Leone avvocato civilista e componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, già consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Nel corso della presentazione saranno inserite letture recitate di brani tratti dal libro a cura dell' attrice di teatro Mariangela Di Capua. L'incontro prevederà, inoltre, l'intervento dell'avvocato Francesco Mastro che porrà l'accento sul valore della Legalità.L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la cartolibreria Mary Poppins. Il libro "Una questione di soldi" darà la possibilità alla moderatrice Mariella Leone di coordinare la conversazione con l'autrice Gabriella Genisi stimolando un interessante dialogo utile al pubblico per comprendere alcuni tra i passaggi salienti relativi ai temi trattati nel libro. Ci sarà molto da scoprire e su cui condurre l'incontro che merita di essere seguito. L'invito è rivolto alla cittadinanza e agli appassionati di noir che, seguendo l'iniziativa, potranno viaggiare all'interno del libro, il cui racconto tra qualche tempo vivrà un'interessante trasposizione televisiva in un nuovo episodio della fortunata fiction- serie tv, trasmessa in prima serata da Rai Uno " Le indagini di Lolita Lobosco" girata a Bari e nel territorio limitrofo.