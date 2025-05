"Future Public Art", a Giovinazzo la prima edizione nel ricordo di Michele Cea

La, ente no-profit istituito in memoria dell'artistascomparso prematuramente all'età di 27 anni, ha lanciato nelle scorse ore il bando di partecipazione alla prima edizione diuna rassegna metropolitana annuale di arte contemporanea tecnologica e sostenibile appositamente pensata per il luogo dove essa si svolge e destinata a rimanere nel patrimonio culturale dello stesso, con lo scopo di promuovere nuovi linguaggi artistici e a valorizzare il territorio.La prima edizione si terrà nel Comune di Giovinazzo (Bari) dal, offrendo a scultori e pittori uno spazio aperto sul lungomare per realizzare opere a tema libero che rimarranno in donazione al Comune che ospita l'evento.Il bando è rivolto ad artisti e scultori residenti nei Comuni che appartengono alla Città Metropolitana di Bari, senza limiti di età. Per candidarsi c'è tempo fino al 30 maggio 2025.L'organizzazione si riserva la facoltà di effettuare una selezione preliminare insindacabile sulla base del curriculum artistico, della proposta progettuale (bozzetto o concept dell'opera) ed eventuali precedenti esperienze di esposizione in spazi pubblici.Previsti due premi. Il primo rivolto agli Scultori e il secondo ai Pittori e/o Artisti figurativi.Saranno invitati all'evento 12 scultori finalisti scelti da una apposita giuria su segnalazione dei 41 Comuni che appartengono alla Città Metropolitana. Gli artisti selezionati realizzeranno una scultura sul lungomare (levante) di Giovinazzo. L'opera vincitrice ultimata resterà in donazione al Comune. Lo scultore vincitore riceverà un premio in denaro di 4.000 euro.Saranno invitati all'evento 12 artisti finalisti scelti da una apposita giuria su segnalazione dei Comuni che appartengono alla Città Metropolitana a dipingere, con materiali idonei e resistenti, i frangiflutti/muro ad essi limitrofo sempre sul lungomare (levante), trasformandoli in una "passeggiata d'artista". L'artista vincitore riceverà in premio un contributo in denaro di 2.000 euro.L'iniziativa prevede anche workshop e laboratori pubblici su temi d'avanguardia come "Arte e Intelligenza Artificiale"; "Blockchain e NFT applicati al mondo dell'arte"; "Ambiente, sostenibilità e riciclo dei materiali", "Arte e metaverso".Entro 30 giorni dalla chiusura delle candidature (30 giugno2025) verranno comunicati i 12 scultori e i 12 artisti finalisti. La Cerimonia di premiazione si terrà durante l'evento di chiusura, l'8 agosto 2025.