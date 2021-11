Furti in casa a Giovinazzo. Nel mirino un'Audi A3 sospetta

(il reato che più di ogni altro incide direttamente sulla percezione dei cittadini, perché ci fa sentire deboli e soprattutto indifesi, quando ne veniamo colpiti), uno riuscito e uno tentato in pochi giorni. Ma un solo comune denominatore, un'di colore nero con a bordo tre ladri a volto coperto.Numeri non allarmanti, sia ben chiaro. Il colpo andato a buon fine è quello di Giovinazzo, in un appartamento di(a fare gola come sempre monili in oro, gioielli e contanti, nda), mentre quello fallito ha avuto per teatro un'abitazione di Terlizzi, in via Siena, nei pressi dell'ufficio postale: in questo caso, i banditi hanno tentato di introdursi all'interno ignari del fatto che i proprietari stessero in casa. Una volta scoperti si sono dati alla fuga a mani vuote per le vie adiacenti.Il tam tam, intanto, ha raggiunto in pochi istanti le pagine dei popolari social, mentre i(l'episodio di Giovinazzo, avvenuto il 28 ottobre scorso, è stato denunciato, quello di Terlizzi soltanto segnalato, nda), che indagano nel più stretto riserbo, si sono messi sulle tracce dei tre ladri, temerari e dotati di ogni arnese da scasso, fuggiti a bordo di un'di colore nero, sulla quale si sono concentrate le attenzioni dei militari, certi che si tratti sempre degli stessi malviventi.L'autovettura, stando ai cittadini-sentinelle, si muove al calar delle tenebre, in particolar modo in periferia. A bordo ci sarebbero tre persone ben imbacuccate per non farsi riconoscere (, nda) che prediligerebbero gli appartamenti al piano terra con l'affaccio su strada (agendo a pianterreno, i malviventi possono sfruttare una via di fuga sicura e rapida, nda) e al primo piano, quelli in cui l'accessibilità è particolarmente agevole.Il modus operandi, però, risulterebbe assai rudimentale: la tecnica, infatti, è quella del, che serve per aprire con la forza le porte d'ingresso attraverso un pezzo di ferro, un cacciavite, un grimaldello o con il piede di porco, il classico strumento che permette di scassinare porte e finestre datate, in particolar modo al piano terra. Le indagini sono in corso pure con l'ausilio delleche potrebbero aver immortalato il passaggio dell'auto sospetta., intanto, una volta recepite le segnalazioni dei cittadini, hanno aumentato i consueti pattugliamenti sul territorio, in particolar modo nelle ore serali e nelle zone periferiche e residenziali. Inoltre è necessaria la collaborazione dei cittadini. Molto spesso bastaper sventare un furto.