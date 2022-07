Furti d'auto: ritrovata a Giovinazzo una Renault Clio cannibalizzata

Auto rubata a Bitonto e cannibalizzata aÈ questa l'amara scoperta che hanno fatto lee la, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio del vasto agro cittadino, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illiceità, in modo particolare i reati contro il patrimonio.L'auto, unarubata appena ventiquattrore prima, è stata ritrovata all'interno di un fondo in località Parisi completamente smembrata, ridotta ai minimi termini per farne pezzi e alimentare quindi il dinamico e redditizio mercato clandestino della vendita dei ricambi. Significa niente più motore, volante, navigatore satellitare, plance, pezzi di carrozzeria, fari e centraline ripuliti nei circuiti dei demolitori compiacenti, utilizzando spesso documentazione apparentemente lecita.Ma non si tratta di episodi isolati. A qualche chilometro di distanza, infatti, i ladri continuano imperterriti a commettere reati a danno degli agricoltori. A Terlizzi, ad esempio, dopo aver trovato in contrada Pozzo Lioy un trattore, risultato provento di un furto denunciato a Molfetta, le, nella stessa località rurale, abilmente nascosta tra gli alberi d'ulivo, hanno scoperto anche la cisterna, priva, però, della pompa irroratrice. Sull'episodio indagano adesso iNon si tratta di semplici casi di microcriminalità ma, secondo gli investigatori, di una piaga del territorio: la tecnica utilizzata dai malviventi, poi, è quasi sempre la stessa. Un fenomeno che, secondo quanto riferito dalle stesse forze dell'ordine, sta assumendo le dimensioni di un vero e proprioa nord di Bari.