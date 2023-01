Fuochi di Sant'Antonio Abate, rinviato il concerto dei Terraross

«Le condizioni metereologiche e la pioggia consistente di queste ore non hanno impedito lo svolgimento dei fuochi tradizionali che continuano a illuminare le vie del borgo antico e non solo, regalando allegria, insieme al buon vino e al cibo della tradizione.Per consentire un regolare e tranquillo svolgimento dello spettacolo musicale programmato per stasera, per ragioni di sicurezza e motivazioni tecniche, siamo costretti a rinviare a domani sera, lunedì 23 gennaio, il concerto dei Terraross che animeranno la nostra Piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 20.30».Lo ha comunicato tramite i canali social il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.