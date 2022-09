Fratres Giovinazzo, due date per la donazione a settembre

Il gruppocontinua a rivolgere il suo accorato invito a donare il sangue poiché l'emergenza sangue è un dato sempre attuale.L'obiettivo della sensibilizzazione sociale verso la donazione del sangue è punto cardine nell'impegno quotidiano che il gruppo associativo cittadino esprime a gran voce nel nostro territorio. Dopo aver diffuso il messaggio dell'importanza della donazione con il concerto disvoltosi il 23 agosto scorso, il direttivo dellafa sapere che è stato raggiunto un discreto risultato pari all'iscrizione dioltre al coinvolgimento di donatori che non donavano da parecchi anni. I gruppi sanguigni più richiesti sonoComunque, fanno sapere dallac'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché gli interventi chirurgici sono ancora fermi e i talassemici hanno bisogno di sangue per le trasfusioni, in quanto ne effettuano una ogni quindici giorni. Si ricercano, inoltre, anche giovani donatori da inserire nel gruppoguidato dall'instancabileL'invito è quello di partecipare alle giornate di donazione che nel mese di settembre si terrannopresso la sede sita invia Marconi, n. 9. La donazione si può prenotare telefonando ai numeriUn bel gesto di solidarietà è donare il sangue, lo si può fare a partire dainel rispetto dei requisiti richiesti dallo statuto associativo in tema di donazione del sangue.