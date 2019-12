Francesca Galizia ha incontrato a Roma l'Ambasciatrice della Repubblica Ceca

L'ASSOCIAZIONE: QUALI I COMPITI?

Nella giornata dello scorso 15 dicembre 2019, si è svolto un incontro-confronto presso la Camera dei Deputati tra la Presidentessa dell'Associazione Interparlamentare d'Amicizia Italia-Repubblica Ceca, la giovinazzesee sua Eccellenza l'Ambasciatrice della Repubblica Ceca in Italia,, con la sua delegazione. Presente anche il deputatoAlla presenza di alcuni componenti dell'Associazione, tra i quali gli Onorevoli, nonché con la partecipazione del Presidente UIP, il Senatore Gè stata ricordata l'importanza di investire sul senso associativo per intessere relazioni a livello internazionale.«Centrale nella definizione del fenomeno associativo - dichiara la- è la condivisione dei fini, centrale è anche ciò che ne deriva: il costituire le associazioni equivale a costruire ambiti di relazioni sociali basati su partecipazione e impegno. Il fondamento di un'associazione, qualsiasi essa sia, è un valore condiviso da tutti i membri che ne fanno parte».Soddisfazione per l'esito positivo dell'iniziativa è stata espressa anche dal segretario dell'associazione,(vicepresidente della Camera di Commercio Italia-Repubblica Ceca in Italia).«Tanto può essere realizzato - ha quindi sottolineato la Presidentessa Galizia -. Con la chiusura di questo 2019 è il momento di fare il punto della situazione e ragionare sul futuro, per programmare attività nel nuovo anno che ci vedano coinvolti tutti». Con questo spirito propositivo tutti i presenti si sono augurati buone feste ed un proficuo ri-avvio di attività tra Italia e Repubblica Ceca.L'Associazione Interparlamentare d'Amicizia Italia-Repubblica Ceca è nata, infatti, proprio per promuovere, rafforzare e valorizzare la reciproca conoscenza tra i due Paesi, incrementando, inoltre, l'interrelazione e l'interscambio di idee e protocolli al fine di favorire i legami d'amicizia e di solidarietà. Si occupa anche di promuovere l'interscambio socio-culturale, scientifico e artistico, di sollecitare, negli ambiti specifici e alle autorità competenti, una cooperazione tecnica, scientifica, sanitaria, economica, culturale, artistica di comune interesse, di promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni dei due Paesi, con particolare riferimento al coinvolgimento dei due Parlamenti. Pregna l'attività culturale, grazie all'organizzazione ed alla promozione di mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, giornate di studio, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, festival ed iniziative di turismo sociale.L'Associazione non dimentica la solidarietà e promuove iniziative di carattere sociale valorizzando al contempo la cultura multietnica e la solidarietà fra i popoli, rafforzando al contempo le relazioni con le sedi diplomatiche della Repubblica Ceca in Italia e quelle italiane a Praga.