I frammenti del razzo cinese caduti nell'Oceano Indiano

Alla fine i frammenti del razzo cineseB sono rientrati nell'atmosfera terrestre in un luogo ben lontano da noi, precisamente nell'Oceano Indiano, in un'area vicina alle isole Maldive.Lo ha comunicato l'ufficio per il volo umano dell'agenzia spaziale cinese Cnsa. Il rientro è stato confermato anche dai dati del Norad, il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America.Un epilogo diverso rispetto alle stime iniziali, che avevano inserito anche il bacino del Mediterraneo e quindi la Puglia tra le possibili traiettorie in caduta libera.La Protezione Civile ha escluso l'interessamento del territorio italiano e ha dunque chiuso il Comitato Operativo.Tra curiosità, preoccupazione e ironia, la notizia aveva tenuto col fiato sospeso tanti pugliesi, ma si è conclusa con un prevedibile ed auspicabile nulla di fatto.