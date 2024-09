Forte maltempo in arrivo in nottata su Giovinazzo

Nuova situazione di instabilità climatica su Giovinazzo. Nuvole stanno arrivando in queste ore su tutta la costa adriatica pugliese e porteranno piogge di forte intensità nella nottataIn particolare, su Giovinazzo sono attesi rovesci da consistenti a forti a partire dalla tarda serata del 12 e che continueranno per tutta la notte del 13 settembre. Temperature minime in forte discesa sino a 18°, mentre nella giornata di venerdì la colonnina di mercurio non supererà mai i 28°(-5°). Il maltempo lascerà poi spazio ad ampie schiarite, grazie ad una ventilazione sostenuta da quadranti sud-occidentali.Calo termico però corposo nel fine settimana, con le massime che domenica dovrebbero precipitare sino a 20°, un vero e proprio antipasto d'autunno che accompagnerà i giovinazzesi per alcuni giorni.