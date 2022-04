Forte maestrale e temperature in discesa su Giovinazzo

DOMENICA 10 APRILE

Dai 22° del sabato, complici le correnti sciroccali, ai 14° della domenica delle Palme.Le temperature massime subiranno un forte calo su Giovinazzo, per via del forte vento di maestrale che soffierà con insistenza per tutta la giornata. Qualche velatura possibile al mattino, poi il cielo sarà sgombro da nubi. Mare agitato.Pomeriggio soleggiato e ancora ventoso e valori termici che dopo il tramonto scenderanno sotto i 10°. Serata stellata ed umidità che toccherà picchi del 79%. Valori termici della notte sugli 8°. Lunedì bel tempo, ma minime in ulteriore discesa.SOLE - Sorge: 6:21, Tramonta: 19:26LUNA - Leva: 12:34, Cala: 3:24 - Gibbosa crescente