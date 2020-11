, seviziata con una crudeltà inaudita da chi ha avuto il coraggio di farlo. È accaduto a Giovinazzo, martedì sera. L'animale,, è stato trovato senza vita in località Ponte, all'esterno dell'autolavaggio, in una vistosa pozza di lubrificante esausto che fuoriusciva anche dalla bocca.A denunciare la ferocia di quest'episodio è un post sudel titolare dell'attività che da 6 anni si prendeva cura della gatta. «Ciao mia cara micia (era il nome dell'animale, dotato di un microchip e sterilizzato, nda) - scrive -. Hanno fatto di te un gioco. Eri una bambolina». Se qualcuno lo amava, qualcun altro, in un mix di depravazione e crudeltà, dopo averlo attirato in una trappola, ha pensato di ucciderlo iniettandogli in boccaUn atto di pura malvagità che ha fatto scatenare l'indignazione di un'intera comunità. Il post, infatti, è divenuto virale con decine di condivisioni e di commenti indignati. Sulla barbara uccisione indagano idella, giunti sul posto per i rilievi di legge, che tenteranno di individuare il responsabile di un gesto vile e vigliacco, un terribile fatto di cronaca da far accapponare la pelle, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di sicurezza.I dettagli al momento sono pochi, ma spaventosi: sull'animale (l'olio è stato rinvenuto nella cavità orale, nda), mentre le indagini proseguono. Il commento che sorge spontaneo dopo questa terribile storia di violenza che ha indignato la città?