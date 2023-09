Finalmente rimossi i pali delle luminarie in piazza Vittorio Emanuele II

per la Festa patronale in onore di Maria SS di Corsignano sono stati finalmente rimossi definitivamente da piazza Vittorio Emanuele II nella giornata di martedì 12 settembre.Le operazioni della ditta che aveva siglato il contratto con ilsi erano prolungate per alcune settimane, fatto peraltro non nuovo in diversi comuni, che però aveva generato polemiche sui ritardi.Dopo circa tre settimane dalla conclusione dei festeggiamenti agostani, finalmente i pali (peraltro divenuti anche un po' pericolosi) sono stati portati via. Molti lettori e qualche amministratore ci aveva segnalato l'anomalia, addirittura alcuni cittadini ci avevano fatto notare un cavo elettrico pendente su via Bari.Tutto terminato, tutto rimosso nelle ultime ore, fine delle polemico. Forse...Intanto il Comitato Feste, guidato dal presidente Francesco Cassano, è pronto a spiegare l'accaduto nella conferenza stampa di giovedì 14 settembre.