Luminarie natalizie, PVA all'attacco dell'amministrazione comunale

«Raccogliamo decine di segnalazioni di cittadini e commercianti delusi e arrabbiati per le luminarie natalizie che dovrebbero (si fa per dire) abbellire il nostro paese. Ebbene l'amministrazione Sollecito-Depalo-Piscitelli è riuscita nell'impresa di mettere tutti d'accordo: queste luminarie natalizie non piacciono proprio a nessuno!».L'attacco frontale arriva da, il principale partito di opposizione cittadina. Da qualche ora impazza sui social network la polemica sulle luminarie. Erano state annunciate come una novità del Natale 2024 a Giovinazzo, ma le prime installazione, per usare un eufemismo, incontrano i gusti di pochissimi cittadini.«E la cosa farebbe pure sorridere - ironizzano da PVA - se solo la stessa Amministrazione non avesse deciso di spendere per queste luminarie oltreSi avete letto bene 42.700 euro dei soldi di noi giovinezzesi!E si badi bene che la colpa non è del dirigente o della ditta appaltante - è la specificazione -, perché a scegliere quei "rosoni" che vedete appesi per la città sono stati i componenti della Giunta comunale, che hanno addirittura stilato un capitolato ad hoc! Sono forse così "fulminati" da aver scambiato il Natale con la festa Patronale???», è la chiosa ironica di PrimaVera Altrernativa.