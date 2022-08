Finalmente calo dei positivi a Giovinazzo

Il peggio, forse, anche questa volta è passato, dopo due mesi di grande apprensione.Il report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari conferma un calo dei contagi da Covid-19 a Giovinazzo, nella settimana compresa tra il 18 ed il 24 luglio. In quel lasso di tempo si sono registrateper un tasso di positività diogni ipotetici 100mila abitanti, finalmente ben al di sotto della media metropolitana ferma a 921,2. Tra il 18 e il 24 luglio, infatti, sono state registrate 11.333 nuove positività con un tasso d'incidenza ogni 100mila residenti inferiore del 26,6% rispetto al dato precedente di 1.255,9 (15.450 casi). L'arretramento dei contagi riguarda sostanzialmente tutti i 41 comuni del territorio provinciale.Buone notizie in vista del mese di agosto, il più denso di appuntamenti per Giovinazzo, primo fra tutti l'attesissima festa patronale. L'auspicio è che ci sia buon senso da parte di tutti e attraverso corretti comportamenti si arrivi ad un autunno sostanzialmente più sereno rispetto agli ultimi due, in attesa del preannunciato richiamo vaccinale aggiornato.