Fiamme ad un altro locale a Giovinazzo. La preoccupazione del sindaco

Nuovo inquietante episodio di cronaca questa sera, 2 aprile, a Giovinazzo. Dopo il rogo del, sul lungomare di Ponente, questa volta le fiamme. Si tratta di materiale per allestire uno degli esercizi pubblici che lavorano dalla primavera sino all'autunno. Un segnale davvero preoccupante se i due fatti dovessero essere collegati. Sull'accaduto indagano i Carabinieri. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Molfetta che ha domato le fiamme.A dare la notizia dell'accaduto è stato il sindaco: «Stasera - ha scritto sui canali social - ha preso fuoco parte del materiale di un locale sul mare in zona Trincea in preparazione per la nuova stagione estiva. Sono giunto subito sul posto insieme alla Polizia Locale. I Vigili del Fuoco hanno circoscritto l'area e domato le fiamme, i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti investigativi. Dopo il rogo di ieri a Fronte del Porto, sale la nostra inquietudine e preoccupazione. In questo momento dobbiamo restare uniti - ha rimarcato Sollecito -,e tutto ciò che può contribuire alla sicurezza diffusa della nostra città. Le comunità forti e sane reagiscono in modo corale e si affidano allo Stato collaborando in modo fattivo. Confido in tutti e ciascuno», è stata la sua chiosa.