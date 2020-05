Festival della Comunicazione, si parlerà di fake news e della Notte Bianca della Poesia

STASERA 8 MAGGIO

SABATO 9 MAGGIO

Proseguirà stasera, 8 maggio, il, promosso dalla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in collaborazione con la famiglia della Paoline e dei Paolini. Si parlerà di fake news nel corso di una tavola rotonda intitolata, che prenderà avvio dalle ore 19.30.A moderare l'incontro (che avrebbe dovuto tenersi in Sala San Felice secondo il programma stilato prima dell'emergenza sanitaria) ci sarà il nostro caporedattore, che dialogherà con tre illustri ospiti: ildocente di Sociologia e Comunicazione presso la Pontificia Università Lateranense;Dottore di Ricerca in Teologia della Comunicazione e sacerdote della città di Ruvo di Puglia;, antropologo, redattore di valigiablu.it, un seguitissimo blog indipendente.Non mancheranno riferimenti alla stretta attualità legata all'emergenza sanitaria da Covid-19 e riflessioni sul ruolo che la fede può occupare oggi nel costruire storie positive e sui modi di raccontare la Chiesa nel mondo attuale. Interventi possibili anche da casa. Si parte con il reading del messaggio papale sul tema didel Teatro dei Cipis ed i saluti dell'Assessore alla Cultura del Comune di GiovinazzoDomani, invece, sabato 9 maggio, spazio verrà dato alla poesia metafisica durante l'incontro, con inizio anch'esso alle 19.30, in cui si succederanno letture a cura dell'. Ad introdurre la serata,direttore del settimanale Luce e Vita e dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi, a cui seguiranno l'intervento di, Presidente dell'Accademia, ed una breve presentazione della X edizione della Notte Bianca della Poesia da parte del suo direttore artistico,Dopo i saluti introduttivi,, vicepresidente dell'Accademia e conduttrice dell'incontro, farà alternare le letture dei poetiLa serata, infine, si fregerà della presenza brava attrice, che reciterà due poesie ded un componimento della compianta, poetessa molfettese partecipante a tre edizioni della Notte Bianca della Poesia venuta a mancare di recente.«La cultura non si ferma. Non sarà il Coronavirus a rallentare il battito vitale della Notte Bianca della Poesia. C'è un tempo per piangere e c'è un tempo per costruire – ha dichiaratoai nostri taccuini –. Ha il profumo della rinascita questa iniziativa di Luce e Vita – peraltro già programmata da gennaio scorso con Gino Sparapano – e mi porta ad affermare che c'è anche un tempo per essere felici. Ritengo, infatti, che da Molfetta inizia ufficialmente il viaggio della X edizione della Notte Bianca e questo per me è gioia, è felicità, è vita. E la vita si fa storia (come ricorda Papa Francesco) – ha poi chiosato il Presidente dell'Accademia - accarezzando i tocchi sapienti e luminosi della poesia che continuerà a danzare nelle nostre vite sospese tra bellezza e incanto».La manifestazione resta ancora sospesa in un limbo, con gli organizzatori pronti a rimettersi in moto ed a trovare una data non appena arriveranno segnali dal Governo. Per ora, di concreto, oltre ad una vasta adesione di poeti, c'è il sostegno convinto dei Comuni di Giovinazzo e Molfetta.Entrambi gli appuntamenti potranno essere seguiti in streaming sul sito della diocesi di Molfetta www.diocesimolfette.it , sulla pagina Facebook dedicata o sul canale YouTube @DiocesiMolfetta.