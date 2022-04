Concerto di Marce Funebri dell’Orchestra di fiati “Filippo Cortese”

Le note più grevi e profonde delle marce funebri inaugureranno la Settimana Santa a Giovinazzo in un concerto che avrà luogo questa, nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II.A proporlo,che si esibirà con il patrocinio del Comune di Giovinazzo.Un'esibizione fortemente voluta dal gruppo musicale giovinazzese, in particolare dopo la pausa forzata determinata dalla pandemia da Covid-19, che intende rispolverare un'antica tradizione cittadina che vedeva proprio i musicisti della banda esibirsi in un concerto nell'agorà della città proprio la mattina delle Palme. In tanti a richiederla, non solo per uscire definitivamente da quella bolla ovattata in cui per due anni il virus ha tenuto meschinamente intere comunità, privandole di occasioni di incontro, scambio e condivisione, ma soprattutto per ricucire legami stretti con le belle consuetudini di un tempo che sanno di normalità e di vita vera.Nel periodo natalizio, i fiati della "Filippo Cortese" avevano già provato a ridare vita ad una bella e seguita tradizione che era la Santa Allegrezza per le vie di Giovinazzo. L'idea è, quindi, di proseguire nel lavoro di riscoperta e valorizzazione del patrimonio di usanze dimenticate o accantonate per motivi di forza maggiore, che costituiscono l'essenza dell'identità culturale di ogni singolo cittadino.Sotto l'attenta e competente direzione del Maestro Pasquale Turturro, i musicisti proporranno un repertorio di marce funebri tra le più amate dal pubblico dei cultori e degli appassionati meno esperti. L'amatissimo "U conzasigge" darà il via al concerto, seguito poi da "Il pianto dell'orfano", "Mamma", "Ultimo viaggio" ed infine dal commovente "Stabat Mater".Musica che nelle sue note strazianti saprà fare da giusta introduzione a quelle celebrazioni e a quei riti che riprenderanno a Giovinazzo, come in tutta la Puglia, per vivere con partecipazione la settimana più attesa di tutta la cristianità.Inizio del concerto alle ore 11,00 . (G.S.)