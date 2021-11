Giovinazzo tornerà questa domenica, 21 novembre, a festeggiare la Santa Protettrice della musica, Santa Cecilia, con un evento che metterà al centro questa forma d'arte e la omaggerà dando risalto alla potenza e al tempo stesso all'eleganza delle note.Protagonista del concerto saràche, dopo due anni di pausa imposta dall'epidemia da Covid-19, sarà accolta nella Parrocchia San Domenico per allietare il pubblico di affezionati alla tradizionale esibizione musicale in onore di Santa Cecilia ma anche molti che vorranno semplicemente passare una serena serata in musica.Sotto l'attenta direzione della formazione farà ascoltare un ricercato repertorio, che saprà coinvolgere per la bellezza dei brani e la qualità dell'esecuzione. Aprirà il concerto una Marcia Sinfonica dedicata alla Santa, a cui seguirà un viaggio nell'Opera Lirica, che condurrà i presenti a riscoprire i brani e gli autori che hanno scritto le pagine più belle di questo genere, come Verdi, Bellini, Mascagni ed altri compositori. Chiuderà il concerto il ricordo dell'indimenticato e indimenticabile Maestro Ennio Morricone, alla cui arte i musicisti rivolgeranno un sentito e commosso omaggio.La ripresa dopo le restrizioni decise anche per eventi di spettacolo fa crescere l'attesa, soprattutto da parte dell'Orchestra di fiati "Filippo Cortese", ansiosa di regalare all'intera cittadinanza un momento godibile di cultura.L'inizio del concerto è previsto per le ore 19.45. Si potrà accedere fino ad esaurimento dei posti disponibili nella chiesa di Piazza Vittorio Emanuele II, muniti di mascherina e nel rispetto delle normative anti-Covid.