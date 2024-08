Festa Patronale, stasera l'accensione delle luminarie. Il programma

14 agosto - Settimo giorno di Novena

Iniziano ad entrare nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano. Questa sera, 14 agosto, due momenti importanti: l'accensione delle luminarie in piazza Vittorio Emanuele II e la santa messa della Vigilia dell'Assunta in piazza Porto.Di seguito il programma completo di giornata.Ore 6.30 ed 8.30 - Sante Messa in ConcattedraleOre 19.00 - Santa Messa animata dalla parrocchia Concattedrale - associazione PortatoriOre 20.30 - Accensione luminarie a cura della ditta Massimo Mariano LightOre 20.35 - XXXI Edizione Palio dei Rioni - Gamberemo in piazza Vittorio Emanuele II e Cala Porto a cura della Touring JuvenatiumOre 23.30 - Eucarestia, messa vigilia dell'Assunta in Cala Porto