Festa Patronale, oggi il pellegrinaggio al Casale di Corsignano

Inizia quest'oggi, 21 agosto, la tre giorni più attesa dai giovinazzesi, quella in cuiverrà festeggiata con grande affetto dai suoi devoti e la sua presenza si farà sempre più tangibile in mezzo a loro.A segnare l'inizio della giornata,, che hanno portato aria di festa per le vie della città. Caratteristiche le luci lasciate accese sui balconi e davanti alle abitazioni a pianterreno, retaggio di tradizioni popolari che fortunatamente non sono ancora scomparse.Poi in mattinata, tre messe presso il, sito in agro giovinazzese, si susseguiranno,a cui potranno assistere. Un servizio navetta, con partenza mezz'ora prima di ogni celebrazione da Palazzo Città e con fermate intermedie in Piazza Sant'Agostino e presso la Parrocchia Immacolata, è messo a disposizione per chi non ha modo di arrivare al Casale a piedi o in bicicletta.Per tutta la durata delle messe in agro, la Concattedrale rimarrà chiusa. Riaprirà regolarmente le sue porte verso le 10.00 a quanti vorranno rimanere in raccoglimento e in preghiera davanti all'edicola della Vergine. Poi, in serata, sempre nella chiesa madre della città, l'ultima celebrazione giornaliera alle ore 19.30.Chiusura in musica con il concerto in Piazza Vittorio Emanuele II dellaSotto la direzione della Maestra Margherita Apruzzi, le voci soliste e l'orchestra sinfonica proporranno brani che spazieranno dalla musica classica e precisamente da arie d'opera (Verdi, Puccini) alla tradizione partenopea e alla musica leggera italiana (Bocelli, Mina, Morandi, Dalla), non dimenticando di accontentare anche i palati più rock e fan del pop internazionale (Sting, Europe, Santana, Queen, Coldplay), ma anche gli estimatori delle colonne sonore di capolavori del cinema (Rota, Morricone).Un sabato denso di appuntamenti, dove la preghiera e la musica da intrattenimento prepareranno l'atmosfera per una domenica di festa molto attesa e non meno intensa nonostante le restrizioni anti-Covid.