Festa Patronale, le riflessioni di Depalma e de Gennaro

Dove mai riuscì la politica, potéIeri sera, al termine del Solenne Pontificale in Concattedrale, sulla pagina del Comitato Feste Patronali è andato in onda un video ( clicca qui ) in cuicon l'ausilio di, membri dello staff, hanno intervistatoo. Il primo Sindaco di Giovinazzo, il secondo forse il suo più fiero oppositore.Ma per la Madonna, come sottolineato dall'intervistatore, non ci sono differenze di sorta, ed entrambi, insolitamente fianco a fianco, hanno voluto rivolgere un pensiero ai giovinazzesi e soprattutto ai tanti che sono fuori regione ed oltreconfine.ha quindi detto: «È stata una Festa diversa, inutile girarci intorno, anche perché faremmo torto a chi per decenni interi si è speso per la città, per la Madonna e per la Festa stessa. Quest'anno ci è servito sicuramenteIl rapporto che ci lega a Maria di Corsignano resta speciale ed è giusto tornare a sperare che molto presto si potrà sperare questo momento complicato e la Festa possa tornare ad essere un momento speciale in cui ci si guarda in maniera più intensa, più profonda, più umana».si è quindi soffermato sulla mancata processione della Sacra icona: «Chi partecipa alle processioni - ha detto - con ruolo istituzionale sa che ci sono dei momenti che sono davvero emozionanti.Però - ha proseguito il leader di PVA - che nella case e per chi andrà a trovare la Madonna questo non mancherà. Tutto questo, come dice il Sindaco, sarà prodromico per apprezzarlo il prossimo anno, quando tutto speriamo tornerà normale. La Madonna (intesa come Festa, ndr) aggrega ed è troppo importante per rinunciarvici un altro anno».Poi Tortora ha chiesto ad entrambi di rivolgere un pensiero agli emigrati, al cuore pulsante di Giovinazzo lontano da Giovinazzo. Il Sindaco ha ricordato "il privilegio" di aver «servito la Festa» come presidente del Comitato. «Certamente - ha detto - rispetto alla Madonna siamo tutti "orizzontali", sulla stessa linea. La Madonna, al di là dei ruoli,Saluto tutti quelli che ci seguono da fuori Giovinazzo, ma so che la Madonna darà loro la fede e la speranza per tornarci a trovare e noi li stiamo già aspettando».Gli ha fatto infine eco ilo che ha ricordato quanto sia importante e stretto il legame con chi vive oltreoceano: «ho avuto la fortuna - ha raccontato - di ospitare più volte parenti australiani proprio in questo periodo e in quegli occhi, in quella commozione, in quelle sensazioni ed in quella gioia quasi infantileche forse noi, abituati ad avere questa cosa così bella sempre vicina, forse non riusciamo ad apprezzare. Dunque - ha concluso - vorrei che ciascun giovinazzese vedesse la Festa coi loro occhi ed a loro va il nostro saluto».