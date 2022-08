«Non abbiate paura di vivere la nostra città. Usateo, ancora meglio,». È questo l'appello lanciato ai cittadini di Giovinazzo dall'assessore alla Polizia Locale,, in vista dei festeggiamenti in onore di: «Chiedo, pertanto, di evitare dove possibile l'auto», ha aggiunto.In vista degli eventi religiosi e laici organizzati per la, l'amministrazione comunale ha previsto una serie di misure e divieti relativi al traffico e alla viabilità individuati dalla. «Da ieri, tutti i giorni dalle ore 17.00 - ha detto ancora Arbore - abbiamo chiuso al traffico via Molfetta, via Bari e le strade che corrono parallele a piazza Vittorio Emanuele II. Per questo rinnovo il mio appello: lasciate a casa l'auto e godetevi il centro cittadino».I controlli, intanto, saranno intensificati e ci sarà una stretta sulla malamovida. L'impegno degli agenti di, a cui si affiancheranno ie, sino al 31 agosto, anche il personale dell'associazione nazionaledi Bari, si farà in queste giornate di festa ancora più intenso, proprio per scongiurare eventuali criticità di ordine pubblico, garantendo il regolare svolgimento dei festeggiamenti, particolarmente attesi dalla comunità dopo due anni di pandemia.Fra le novità proposte da Arbore, un assessore sempre on the road, l'estensione degli orari di funzionamentodei gruppi semaforici di via Bari, via Firenze, via Molfetta, via Fiume, via Daconto, via Marziani, viale Moro, via Matteotti e la ex strada statale 16 Adriatica «al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone».