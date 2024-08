Festa Patronale, il programma del lunedì

Si celebra quest'oggi, lunedì 19 agosto, la solennità liturgica di Maria SS di Corsignano. Il programma della Festa Patronale prevede in serata dapprima il rientro del Manto della Madonna nell'Istituto San Giuseppe e poi un nuovo spettacolo pirotecnico dal Molo di Levante. Questo il nuovo programma vista la possibilità di pioggia.

19 agosto - Solennità liturgica di Maria SS di Corsignano - giornata del Ringraziamento

Cancellato per possibile pioggia alle 11.00 il Matinée in piazza Umberto I a cura della Grande Orchestra "G.Ligonzo" di Conversano.

In caso di pioggia il concerto si terrà all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta.

Ore 8.00 - Santa Messa in ConcattedraleOre 9.30 - Giro per la città della Grande Orchestra "G.Ligonzo" di Conversano.Ore 19.30 - Santa Messa in Concattedrale in suffragio dei marittimi giovinazzesi.Al termine rientro del Sacro Manto presso l'Istituto San Giuseppe (percorso via Marina, piazza Vittorio Emanuele II, via Cappuccini).Ore 21.30 - Concerto in cassa armonica della Grande Orchestra "G.Ligonzo" di Conversano.Ore 23.15 - Spettacolo di fuochi pirotecnici dal Molo di Levante a cura della ditta "Emotional Fireworks" di Gioia del Colle.