Festa Patronale Giovinazzo, il programma del 16 agosto

IL PROGRAMMA DEL 16 AGOSTO - VI GIORNO DI NOVENA

Di seguito vi riportiamo il programma odierno della Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano. Due gli appuntamenti extra-liturgici della giornata: dalle 19.00 è visitabile la bella mostra "Arte in Cripta", organizzata da Alessandro Cavaliere e Giuseppe Potenzieri Pace, mentre alle 19.30, in San Felice, c'è la mostra voluta dalla locale Pro Loco, degli stemmi nobiliari di Giovinazzo.Ore 6,30 S. Messa in ConcattedraleOre 9,00 S. Messa in ConcattedraleOre 19,00 Cripta Concattedrale – Mostra collettiva "Arte in Cripta" di Alessandro Cavaliere e Giuseppe PotenzieriOre 19,30 S. Messa in Concattedrale animata dalla Comunità parrocchiale di San DomenicoOre 19,30 Sala San Felice – Mostra di Stemmi delle Casate Nobiliari di Giovinazzo a cura della Pro Loco di GiovinazzoOre 22,00 S. Messa in Concattedrale